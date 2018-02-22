370 загиблих і 1500 поранених – Рада безпеки ООН зібралася на засідання щодо Східної Гути

Регіональний координатор ООН з сирійської кризи Панош Мумцис заявив, що щонайменше 370 людей загинули і 1500 поранені в результаті посилення з 18 лютого наступу у передмісті Дамаска, регіоні Східна Гута, сирійських урядових сил та їхніх союзників.

На тлі повідомлень правозахисників і гуманітарних місії, що сирійські і російські сили атакують лікарні та інші цивільні об’єкти на своє засідання у Нью-Йорку зібралася Рада безпеки ООН. Мета – обговорити проект резолюції про заклик до 30-денного загальнонаціонального припинення вогню.

Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив про неузгодження проекту тексту резолюції, до якої він подав свої поправки.

Раніше речниця Держдепартаменту США Гедер Науерт зявила, що Росія «несе особливу відповідальність» за те, що відбувається в Сирії.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не несе жодної відповідальності за ситуацію в Східній Гуті, а «ті, хто підтримує терористів, несуть відповідальність».

Тим часом російські ЗМІ пишуть, що Москва скерувала до Сирії додаткові бойові літаки, зокрема новітні винищувачі Су-57.

Росія та Іран надавали уряду президента Башара аль-Асада суттєву підтримку впродовж усього періоду 7-річної війни в Сирії, яка почалася з розгону антиурядових протестів. Москва допомогла переламати конфлікт на користь Асада, почавши кампанію повітряних ударів у 2015 році й активізувавши свою військову присутність на території Сирії.