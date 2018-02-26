У Сирії опозиційна влада Східної Гути – анклаву повстанців в околицях Дамаска – заявила про потужний вибух 25 лютого в одному з районів. Очевидці розповіли, що відчули запах хлору. За словами місцевих медиків, загинула дитина, ще у кількох людей спостерігаються симптоми отруєння. Спостерігачі за правами людини в Сирії, які базуються в Лондоні, заявили, що не можуть підтвердити застосування отруйної речовини. Але повідомлення про смерть дитини від задухи в організації назвали достовірними. Тим часом голова російського МЗС Сергій Лавров назвав «провокаціями» і «вкиданнями» повідомлення про причетність сирійських урядових сил до застосування хімічної зброї в підконтрольній повстанцям Східній Гуті. (Відео Reuters)