До 100-річчя закінчення Першої світової війни. Репортаж із місця перших хімічних атак

Понад сто років тому закінчилася Перша світова війна. 78 мільйонів учасників і 10 мільйонів загиблих - саме так історики оцінюють наслідки зіткнення шести імперій та їхніх союзників. Перша світова війна офіційно завершився 11 листопада 1918-го підписанням угоди про припинення військових дій між Антантою і Німеччиною. Через два дні Радянська Росія в односторонньому порядку розірвала Брестський мир. Чи пам'ятають і що думають про ті події у Бельгії, де точилися страшні бої?

Містечко Іпр розташоване на північному заході Бельгії. Цей фермерський рай сто років тому виявився місцем трьох найбільших битв Першої світової війни.

Пагорби на околицях Іпра стали останньою перешкодою на шляху німецької армії до узбережжя. Позиції супротивників тут були на відстані кількох десятків метрів.

Контроль над цим клаптиком землі був принциповим для обох армій.

«Варто було німцям прорвати оборону і вийти до моря, й Франція виявилася б відрізаною від Великобританії, а світ був би зовсім іншим», – розповідає Стефан Декрок, співробітник місцевої організації, що підтримує в порядку пам'ятні місця.

Зараз це туристичне місце, а сто років тому все потопало в бруді. Болотиста місцевість, часті дощі – все це дає уявлення про те, у наскільки складних умовах були солдати тоді.

Чотири бункери і фрагмент траншей довжиною 300 метрів – все, що залишилося від гігантських оборонних споруд, які тягнулися на сотні кілометрів. На екскурсії британським підліткам тут розповідають, що увійшовши до траншеї і рухаючись на захід, можна було дістатися до Північного моря. Безперервна мережа окопів в іншому напрямку вела до самої Швейцарії.

Окопи допомогли зупинити наступ, але саме через них армії були змушені розробляти нові тактики і нову зброю.

Основна проблема Першої світової війни була в тому, як пройти через ці укріплення траншеї, розповідає Стефан Декрок. Так з'явився танк, що долав траншеї. Так з'явився отруйний газ, що поклав початок хімічній зброї. Уперше в великому масштабі його застосували тут.

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Іпр став місцем відразу двох газових атак. У квітні 1915 року німецька армія застосувала хлор, а через два роки – гірчичний газ, який після цього відомий назвою «іприт». Отруйні речовини стали використовувати по обидва боки фронту, розповідає Стефан.

Він хоче поставити символ об'єднаної Європи біля в'їзду на місце одного з найжорстокіших битв. «Я кожен раз повторюю це своїм дітям. Вони думають, що світ – це щось буденне. Вони звикли до світу. Вони вже забули завдяки Європейському союзу, що у нас світ вже більше 70 років», – каже Стефан Декрок.

Для нового покоління жителів Іпра (а це всього за пару кілометрів від окопів) місто виглядає так само як і багато інших бельгійських міст. Не віриться, що сто років тому тут, під час війни, все було зруйноване майже повністю. Бруковані вулички, середньовічні будиночки. Більшість з них – це просто відновлені копії.

«Останні п'ять-десять років все більше людей починають вивчати долі своїх предків. За нашими підрахунками, щороку туристи з більш ніж 70 країн світу відвідують наш музей», – розповідає директор музею «На полях Фландрії» Пітер Слотте.

Тут же, у відновленій будівлі палати сукноробів, зараз знаходиться дослідний центр. Вчені допомагають відвідувачам дізнатися більше про те, що трапилося з їхніми предками під час війни. А ще складають повний список загиблих під час Першої світової.

Особливо складно, кажуть, збирати відомості про мирних жителів. Для них глобальний конфлікт на початку минулого століття виявився повною несподіванкою, розповідає дослідник Домінік Дендувен. Старі газети зберегли настрою тих років: жителі Європи були впевнені, що більше ніколи не побачать воєн.

Знадобилося кілька років, щоб зрозуміти, наскільки крихким буває світ. У цьому сенсі Домінік бачить багато паралелей із сьогоднішнім днем. «Так, я дуже стурбований. Дійсно, дуже багато схожого. Ми бачимо, що стало дуже популярно протиставляти «нас» і умовних «їх». «Ми» проти «них»; і найстрашніше, що у такій логіці ці інші, про кого б не йшлося, знелюднюються, – застерігає Домінік Дендувен.

Він сподівається, що Європа вивчила головний урок конфліктів ХХ століття: війни легко розв'язати, але важко закінчити.

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Перша світова виявилася для Європи катастрофою. «Європа, Західна Європа на початку ХХ століття була господарем світу. І Європа фактично себе послабила. Що ви побачите після Першої світової війни – Сполучені Штати з одного боку і Радянський союз з іншого», – міркує Домінік Дендувен.

У цьому бельгійському місті все нагадує про трагічні події вікової давнини. Багато жителів носять на верхньому одязі червоний мак, який став символом жертв усіх конфліктів. До історії Першої світової і до жертв цієї війни в Іпрі ставляться по-особливому особливому. Тут як ніде відчувається, наскільки глобальним був конфлікт.

Нещодавно в околицях міста виявили тіла трьох загиблих воїнів. По залишках одягу визначили, що це солдати з Австралії, але це все, що вдалося дізнатися. Так на одному з військових кладовищ Іпра з'явилися ще три безіменні могили.