Урочистості до 100-річчя завершення Першої світової війни починаються в Парижі

У столиці Франції, Парижі, 10 листопада починаються урочистості з відзначення 100-річчя завершення Першої світової війни. У церемоніях, що триватимуть 10 й 11 листопада братимуть участь понад 60 голів держав і урядів.

Президент США прибув до Парижа. Він написав у Twitter 10 листопада: «Чи є щось краще для святкування, ніж завершення війни, зокрема такої, що була однією з найбільш кровопролитніших і найгірших за всі часи?».

Раніше Трамп припускав, що не буде зустрічатися з російським колегою Володимиром Путіним, який також їде в ці дні до Парижа.

У Парижі 10-11 листопада перебуватиме і президент України Петро Порошенко. Як повідомили у його прес-службі, у рамках візиту Порошенко проведе низку двосторонніх зустрічей із лідерами країн світу. З ким саме заплановані зустрічі – не повідомляють.

Близько дев’яти мільйонів солдатів і шести мільйонів цивільних загинули під час Першої світової війни 1914-18 років, в якій брали участь близько 40 країн. Війна змінила карту Європи, призвела до розпаду Австро-Угорської, Османської і Російської імперій.

Більше цікавих новин, які не потрапили на сайт, –​ у Telegram-каналі Радіо Свобода. Долучайтеся!