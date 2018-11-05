Трамп припускає, що не зустрінеться з Путіним у Парижі

Президент США Дональд Трамп припускає, що не буде зустрічатися з російським колегою Володимиром Путіним у столиці Франції Парижі.

«Я не впевнений, що ми матимемо зустріч у Парижі – ймовірно, ні… Але ми зустрічатимемося на [саміті] G20. І, ймовірно, ми матимемо зустріч після цього. Ймовірно, буде багато зустрічей», – заявив Трамп.

31 жовтня радник США з питань національної безпеки Джон Болтон заявляв, що зустріч Путіна й Трампа під час святкування в Парижі 100-ї річниці закінчення Першої світової війни, «ймовірно, буде не довгою».

Востаннє президенти зустрічалися у Гельсінкі в липні цього року. Після цієї зустрічі Трампа критикували і демократи, і республіканці за його заяви про те, що він вірить Путіну, який заперечує російське втручання у вибори в США. Це суперечило висновкам американської розвідки.