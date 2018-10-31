Зустріч Трампа і Путіна в Парижі, «ймовірно, буде недовгою» – Болтон

Зустріч президента США Дональда Трампа і президента Росії Володимира Путіна в столиці Франції Парижі, ймовірно, не буде тривалою, заявив радник США з питань національної безпеки Джон Болтон.

«Це, ймовірно, буде недовго», – сказав Болтон.

Путін і Трамп зустрінуться під час святкування в Парижі 100-ї річниці закінчення Першої світової війни.

Востаннє президенти зустрічалися у Гельсінкі в липні цього року. Після цієї зустрічі Трампа критикували і демократи, і республіканці за його заяви про те, що він вірить Путіну, який заперечує російське втручання у вибори в США. Це суперечило висновкам американської розвідки.