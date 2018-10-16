Путін приїде до Парижа в листопаді – Кремль

Президент Росії Володимир Путін у листопаді в Парижі відвідає церемонію з нагоди 100-ї річниці від часу закінчення Першої світової війни.

«11 листопада ми плануємо полетіти до Парижа. Ми візьмемо участь у церемонії на Єлисейських полях», – заявив 16 жовтня радник Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков.

У церемонії візьмуть участь інші глави держав, у тому числі президент США Дональд Трамп, який підтвердив свою присутність на заході.

Відповідаючи на запитання, чи можуть російські та американські президенти провести переговори у французькій столиці, Ушаков повідомив, що не було жодної дискусії щодо можливої зустрічі. Він сказав, що Путін піде на робочий сніданок, організований президентом Франції Емманюелем Макроном, а згодом покладе квіти до пам’ятника російським солдатам у Парижі.

Ушаков також підтвердив, що американський радник з питань національної безпеки Джон Болтон перебуватиме в Москві на початку наступного тижня, він матиме переговори з секретарем Ради безпеки Росії Миколою Патрушевим.

Відносини між Москвою та Заходом значно погіршилися в 2014 році після анексії Криму, через роль Москви у війнах на Донбасі та в Сирії, через імовірне втручання Кремля у вибори та референдуми в США та Європі, а також отруєння російського подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у Великій Британії в березні 2018 року.

Липнева зустріч Трампа з Путіним у Гельсінкі не змогла змінити характер відносин, адміністрація США продовжує запроваджувати нові санкції проти Росії.