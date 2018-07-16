Переговори Трампа і Путіна: все, що треба знати

Про можливу зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа говорили з кінця червня. Спершу ходили чутки, що політики зустрінуться у Відні, однак пізніше з’явилася офіційна інформація, що зустріч відбудеться в Гельсінкі 16 липня. Хоча Путін і Трамп зустрічалися раніше, це їхній перший повноцінний саміт після інавгурації Трампа на посаду президента Сполучених Штатів на початку 2017 року. Радіо Свобода згадує думки й прогнози, які висловлювали з приводу цієї зустрічі експерти та політики.

У Білому домі запланували півторагодинну зустріч у форматі тет-а-тет між президентом США Дональдом Трампом та президентом Росії Володимиром Путіним. Після переговорів вони пообідають разом та проведуть спільну прес-конференцію. Про це йдеться в офіційному графіку Трампа на 16 липня.

Переговори з Путіним у форматі тет-а-тет мають розпочатися о 13:20 у Президентському палаці в Гельсінкі (за місцевим часом, який збігається з київським часом).

На 14:50 заплановано початок переговорів у розширеному форматі американської і російської делегацій. Обговорення триватиме й під час робочого обіду.

О 16:50 Трамп і Путін мають провести спільну прес-конференцію.

Будуть говорити про Україну

Дослідник історії України та публіцист Сергій Грабовський ще наприкінці червня висловлював побоювання, щоб президенти двох країн не дійшли згоди щодо України без участі українського представника. Він нагадав також, що Захід у 2014 році радив Києву утримуватись від збройної реакції на анексію Криму Росією, що, однак, не зупинило кровопролиття.

«Президентові Трампу, якщо він цього бажає, доведеться серйозно говорити і переконувати Путіна припинити «розчленовувати» Україну, а також Грузію та Молдову», – зазначив Грабовський у коментарі для Радіо Свобода.

Раніше Дональд Трамп викликав значний резонанс, заявивши, що Крим є російським, адже більшість його жителів розмовляють російською. Втім, вже незабаром Білий дім зробив офіційну заяву: Вашингтон не визнає анексію Криму і не планує робити цього в майбутньому.

У свою чергу речник російського президента Дмитро Пєсков заявляв, що президент Росії готовий обговорювати будь-які питання, окрім анексованого Криму.

«Токсична» зустріч

Для цієї зустрічі Трамп не їде у Москву, а Путін не летить до Вашингтона – на це звернув увагу в своєму інтерв’ю аналітик Гудзонівського інституту (США) Річард Вайц. Він вважає, що візит безпосередньо до Росії міг би мати катастрофічні наслідки для Трампа напередодні виборів до американського Конгресу, запланованих на листопад цього року. А президента Росії експерт назвав надто «токсичним», щоб запрошувати його до Білого дому.

Вайц не виключив, що Трамп може бути таким самим поступливим до Путіна, яким був до лідера Північної Кореї Кім Чен Ина після зустрічі «Групи семи». Проте такий сценарій видається аналітику малоймовірним.

Саміт НАТО – підготовка

12 липня завершився саміт НАТО в Брюсселі. Під час підсумкового виступу на цьому заході Дональд Трамп ще раз підтвердив, що говоритиме про Україну з Володимиром Путіним, і зазначив, що анексія Криму його не влаштовує.

Президент України Петро Порошенко на тому ж саміті висловив своє задоволення тим, що зміг поспілкуватись із Трампом напередодні його візиту до Гельсінкі. Однак очікувань від самої зустрічі Трампа з Путіним, за словами українського президента, в нього немає.

Водночас віце-прем’єр-міністр у справах європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе та народний депутат, член делегації України в ПАРЄ Володимир Ар’єв ділилися сподіваннями, що Трамп не піде на поступки Путіну в тому, що стосується інтересів України.

Успіх там, де інші провалилися

Зустріч із Путіним для Трампа, як і попередня зустріч із Кім Чен Ином, – це спосіб показати, що йому переговори даються успішніше, ніж іншим. Таку думку висловив в інтерв’ю Радіо Свобода директор Європейського центру Карнеґі та колишній представник Словаччини в НАТО Томаш Валашек.

Він не став робити припущень щодо того, чи матиме саміт конкретні наслідки.

«Це може бути зустріч, яка завершиться розмитим комюніке чи прес-конференцією, де заявлять про великий прогрес, якого вони досягли і який пізніше може мати – а може і не мати – конкретні дії з боку урядів. Але можна з упевненістю припустити, що метою зустрічі з президентом Путіним буде довести світові, що я, президент Трамп, досяг успіху там, де інші спробували, але провалилися. Але мені вдалося налагодити співпрацю щодо Сирії, України та у врегулюванні інших питань», – міркує Валашек.

Водночас Пол Ґобл, експерт із питань Євразії і колишній посадовець Державного департаменту США і ЦРУ, побоюється, що навіть неформальні вислови Трампа, хибно проінтерпретовані російською стороною, можуть призвести до руйнівних наслідків.

Пам’ятка від Freedom House

Американська правозахисна організація Freedom House вирішила не обмежуватися прогнозами і підготувала для президента США цілий перелік причин, чому він не зможе потоваришувати із Володимиром Путіним.

Відповідна стаття з’явилася на сайті організації 11 липня. Поміж іншого, правозахисники нагадали про російську агресію проти Грузії та України, а також про вбивства опонентів Путіна, журналістів та активістів у Росії – серед них політичний діяч Борис Нємцов, журналістка Анна Політковська, правник Станіслав Маркелов та інші.

Автори статті Серджіо Ґалеано та Тайлер Ройланс нагадали також і про політичних в’язнів, яких утримує Кремль, серед них – громадянин України Олег Сенцов. Все це, на думку правозахисників, мало б змусити Трампа задуматись, чи дійсно він хоче мати за друга президента Росії.

Трамп заявив, що небагато очікує від зустрічі з Путіним​

Сам Дональд Трамп напередодні заявив, що не має завищених очікувань від цієї зустрічі. Водночас він ділився планами обговорити з Путіним ймовірне російське втручання у вибори президента США, на яких здобув перемогу, а також Сирію та Україну.

Також президент США заявив, що прогнозує шквал критики з боку ЗМІ та представників Демократичної партії, незалежно від того, як пройде його зустріч з Путіним.

«На жаль, як вдало би я не проявив себе на саміті, навіть якби мені віддали Москву як компенсацію за всі гріхи та зло, скоєні Росією за багато років, мене все одно розкритикують за те, що я був недостатньо хороший і мені повинні були віддати ще й Санкт-Петербург», – написав Трамп у Twitter.

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