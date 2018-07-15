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15 Липень 2018, Київ 17:57
Новини | Міжнародні

У Гельсінкі перед зустріччю Трампа і Путіна мітингують на підтримку Сенцова (фото)

Олег Сенцов оголосив голодування у в'язниці ще 14 травня з метою звільнення усіх українських політв'язнів у РФ

Більше двох тисяч людей мітингують на Сенатській площі у столиці Фінляндії напередодні зустрічі президентів США і Росії. Перед цим вони провели ходу під гаслом «Гельсінкі – за права людини». Мітинг зібрав противників політики обох лідерів: екологічних активістів, противників жорсткої політики щодо мігрантів, представників ЛГБТ- організацій та інших.

У центрі Гельсінкі зібрались на мітинг противники політики обох президентів
У центрі Гельсінкі зібрались на мітинг противники політики обох президентів

Як передає кореспондент Радіо Свобода, серед протестувальників – багато українців. Вони розгорнули плакати на підтримку кримчанина Олега Сенцова, що голодує у російській тюрмі за Полярним колом. На акцію також приходила сестра Олега Наталія Каплан.

Активісти вийшли з банерами «Свободу Сенцову» та «Крим – це Україна»
Активісти вийшли з банерами «Свободу Сенцову» та «Крим – це Україна»

Українська «Медійна ініціатива за права людини» нараховує понад 70 громадян України, переслідуваних у Росії та анексованому нею Криму з політичних мотивів.

Російський правозахисний центр «Меморіал» нараховує у Росії загалом 47 політв’язнів (серед них є українці), а також 108 переслідуваних за релігію осіб. Окрім того, представники центру зафіксували 39 випадків переслідувань без позбавлення волі та 80 ймовірних випадків переслідувань з політичних мотивів, які не увійшли до списків за критеріями організації.

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Саміт Росія-США запланований на 16 липня. Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що не може описати президента Росії ні як ворога, ні як друга, але сподівається, що лідери двох країн зможуть стати друзями «колись».

Президент України Петро Порошенко висловив переконання, що президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним у Гельсінкі щодо Криму притримуватиметься загальної позиції НАТО щодо невизнання незаконної анексії українського півострова.

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