Денісова надіслала до Росії запит про стан Клиха, Куку, Балуха та Гриба

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що надіслала до голови Ради при президентові РФ з розвитку громадянського суспільства і прав людини Михайла Федотова листи, в яких просить проінформувати про стан здоров’я українських в’язнів Станіслава Клиха, Еміра-Усєїна Куку, Володимира Балуха та Павла Гриба.

«Станіслава Клиха повторно перемістили до Обласної психіатричної тюремної лікарні в Магнітогорськ (Челябінської області – ред.). За моєю інформацією, Станіслав не давав дозволу на госпіталізацію, проте його примусово лікують невідомими препаратами», – вказує український омбудсмен.

«З аналогічним проханням я звернулася щодо громадянина України Еміра-Усєїна Куку, який оголосив безстрокове голодування», – відзначає Денісова.

«Попросила також терміново обстежити з наданням відповідного медичного висновку Володимира Балуха, який перебуває в Роздольненському ізоляторі тимчасового тримання (в окупованому Криму – ред.) і голодує вже 117 діб», – ідеться у повідомленні у Facebook.

«Я поінформувала Михайла Федотова про те, що під час етапування громадянин України Павло Гриб був жорстоко побитий іншими ув’язненими. Також стало відомо, що Павло страждає сильним головним болем і слабкістю, ліків йому не надають. Тому прошу забезпечити надання йому кваліфікованої медичної допомоги, а також всіляко сприяти забезпеченню особистої безпеки як Павла Гриба, так і інших ув’язнених громадян України на території Російської Федерації», – наголосила українська уповноважена з прав людини.

Фігурант ялтинської «справи Хізб ут-Тахрір» Емір-Усеїн Куку 26 червня оголосив голодування. Раніше голодування оголосили інші українці, яких утримують у Росії з політичних мотивів, зокрема, Володимир Балух та Олег Сенцов. Куку і Сенцов пояснювали своє рішення оголосити голодний протест вимогою звільнити українських політв’язнів. За даними «Медійної ініціативи за права людини», таких у Росії – понад 70.

Павло Гриб зник у серпні 2017 року в білоруському Гомелі, пізніше його знайшли в СІЗО у російському Краснодарі. Йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця.

Станіслава Клиха затримали на території Росії 2014 року за звинуваченням в участі в бойових діях проти федеральних сил під час першої чеченської війни взимку 1994-1995 років, а також у вбивстві російських солдатів. Також по цій справі проходить ще один українець – Микола Карпюк.

Клих провину заперечує, а його родина і друзі наполягають, що засуджений ніколи не був у Чечні. 26 травня 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив Клиха до 20 років позбавлення волі; у жовтні 2016 року Верховний суд Росії відхилив апеляцію його захисту на вирок.