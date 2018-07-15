Перформанс у Києві: Меркель і Трамп грають у футбол, поки Путін садить Сенцова – фото

У Києві на Майдані незалежності пройшла акція «Let's Unite Our Efforts» ( «Давайте Об'єднаємо наші зусилля») на підтримку українського режисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії. Київ «відвідали» високопоставлені гості, щоб поговорити про долю Сенцова. Активісти надягли маски із зображенням президента США Дональда Трампа, канцлера Німеччини Ангели Меркель, російського президента Володимира Путіна, а також самого Олега Сенцова, таким чином влаштувавши політичний перформанс. Під час акції «Путін» надягнув тюремну робу на «Сенцова», забрав у нього кіношну хлопавку і посадив у в'язницю. «Меркель», «Путін» і «Трамп» грали в футбол. Пізніше «Путін» надягнув тюремну робу і на своїх «колег» по дипломатичному цеху. Активісти також зачитали звернення до світових лідерів з вимогою звільнити політв'язнів Кремля. Крім того, на Майдані встановили велику «листівку», де кожен міг привітати з днем народження українського режисера, якому 13 липня виповнилося 42 роки.

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

Активісти в Україні і по всьому світу продовжують вимагати від Росії та президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані та ув’язнені.