Сенцову – 42. Київ привітав режисера з днем народження – фото

В день народження ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова в Києві на Майдані Незалежності пройшла глобальна акція #FreeSentsov на підтримку кримчанина.



За словами організаторів акції, її головна мета – звернутися до світових лідерів, щоб ті змусили Кремль відпустити кінорежисера.



Активісти зібралися на Майдані незалежності, після чого влаштували ходу до посольства Німеччини, де також влаштували показову акцію.



Раніше радіостанція «Эхо Москвы»​ опублікувала лист матері українського режисера Олега Сенцова Людмили Сенцової до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування сина. Пізніше російський адвокат Ольга Дінзе підтвердила цю інформацію.



Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.



Активісти в Україні та по всьому світу продовжують вимагати від Росії та президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять у різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.



Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.



Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані та поміщені до в'язниці.