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14 Липень 2018, Київ 20:38
Фотогалереї

Сенцову – 42. Київ привітав режисера з днем народження – фото

В день народження ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова в Києві на Майдані Незалежності пройшла глобальна акція #FreeSentsov на підтримку кримчанина.

За словами організаторів акції, її головна мета – звернутися до світових лідерів, щоб ті змусили Кремль відпустити кінорежисера.

Активісти зібралися на Майдані незалежності, після чого влаштували ходу до посольства Німеччини, де також влаштували показову акцію.

Раніше радіостанція «Эхо Москвы»​ опублікувала лист матері українського режисера Олега Сенцова Людмили Сенцової до президента Росії Володимира Путіна з проханням про помилування сина. Пізніше російський адвокат Ольга Дінзе підтвердила цю інформацію.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

Активісти в Україні та по всьому світу продовжують вимагати від Росії та президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять у різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд подав офіційне прохання до президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані та поміщені до в'язниці.

13 липня українському режисерові виповнилося 42 роки
1 13 липня українському режисерові виповнилося 42 роки
Активісти зібралися на майдані Незалежності, щоби привітати Сенцова і звернутися до світових лідерів, щоб ті змусили Кремль відпустити кінорежисера. На фото &ndash; заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров
2 Активісти зібралися на майдані Незалежності, щоби привітати Сенцова і звернутися до світових лідерів, щоб ті змусили Кремль відпустити кінорежисера. На фото – заступники голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз та Ільмі Умеров
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Після майдану Незалежності активісти влаштували ходу до посольства Німеччини
7 Після майдану Незалежності активісти влаштували ходу до посольства Німеччини
Демонстранти йдуть центром Києва
8 Демонстранти йдуть центром Києва
Жінка спостерігає за акцією з вікна квартири
9 Жінка спостерігає за акцією з вікна квартири
Активісти вірять, що президент США Дональд Трамп здатний вирішити долю ув&#39;язненого в Росії Олега Сенцова за один день, у той час, як канцлер Німеччини Ангела Меркель займається &laquo;порожніми розмовами&raquo;. Про це свідчить плакат
10 Активісти вірять, що президент США Дональд Трамп здатний вирішити долю ув'язненого в Росії Олега Сенцова за один день, у той час, як канцлер Німеччини Ангела Меркель займається «порожніми розмовами». Про це свідчить плакат
З таким посланням вони підійшли до німецького посольства
11 З таким посланням вони підійшли до німецького посольства
Тут були присутні музиканти, які грали класичні твори
12 Тут були присутні музиканти, які грали класичні твори
Присутні виклали шматки хліба біля кордону охорони і помістили в центр фото українського режисера
13 Присутні виклали шматки хліба біля кордону охорони і помістили в центр фото українського режисера
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Після цього знову повернулися на Майдан
15 Після цього знову повернулися на Майдан
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