«Сенцов може померти миттєво»: до чого призведе голодування українського режисера

13 липня у Олега Сенцова – день народження, йому виповнюється 42 роки.​ Кримчанин, український режисер, якого тримають у колонії російського міста Лабитнангі, Олег Сенцов 14 травня оголосив голодування. Він вимагає звільнення всіх українських політв'язнів.

​Наразі Сенцова годують спеціальним медичним харчуванням. Як зазначає лікар-анестезіолог Володимир Бродський, який працює в одному з найбільших медичних центрів Ізраїлю, через низькі стандарти російської тюремної медицини режисер може на все життя залишитися інвалідом. Фахівець стверджує: навіть якщо влада Росії ухвалить рішення звільнити Сенцова, вивезти його з Півночі буде неможливо ‒ дорогу ні літаком, ні потягом він не переживе.​

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​«Дай Боже, щоб я помилився. Треба дивитися на майбутнє, якщо він залишиться живий, то, звичайно, Сенцов ‒ інвалід на все подальше життя, це треба чітко та ясно розуміти, якщо він і залишиться живим, що мало ймовірно. Я не бачу жодної перспективи для нього», ‒ говорить лікар-анестезіолог університетської клініки «Хадасса» Володимир Бродський.

Повну інформацію про те, як підтримують життя Сенцова, колонія не надає навіть адвокату ув'язненого Дмитру Дінзе. За його словами, він знає тільки те, що Олегу капають підтримувальну суміш.

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Поживна суміш складається з вітамінів, глюкози та амінокислот

«Лікування він проходив тільки в момент кризи, його стан стабілізували, і він поїхав назад у колонію, а там йому продовжили закачувати поживну суміш через катетер, який вставили в руку... Відповідно, поживна суміш складається з вітамінів, глюкози та амінокислот», ‒ розповідає Дмитро Дінзе.

Таку підтримку життя лікарі називають парентеральним харчуванням ‒ це спосіб введення поживних речовин в організм в обхід шлунково-кишкового тракту. Роблять це через будь-яку периферичну вену кінцівок. У багатьох країнах застосовують методику «все в одному», коли всі інгредієнти змішуються в одному пакеті.

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В умовах колонії надати Сенцову якісну допомогу неможливо, вважає медик Володимир Бродський. Про проблеми тюремної медицини він знає не з чуток: в радянські часи був дисидентом, тому опинився в колонії в Томській області Росії.

Як каже лікар, голодуючий може померти через найдрібнішу помилку медперсоналу. Значення має навіть швидкість капання препаратів, зазначає він.

Сенцов може померти миттєво: підйом температури, пара годин ‒ це все...

«Ну, неможливо! Це треба персонал підготовлений. Вони думають, що він поступово помиратиме, але він може померти миттєво: підйом температури, пара годин ‒ це все... Антибіотиків, які мають змінюватися раз на три-чотири дні, у нього, звичайно, там немає», ‒ пояснює лікар.

Володимир Бродський розповідає, що пацієнти з парентеральним харчуванням ‒ складні хворі. Їх тримають у суперстерильних умовах, а дозування сумішей прораховує комп'ютер.

«Залежно від стану хворого, щодня проводять новий набір (лікарських засобів ‒ ред.). Іноді виникають проблеми, я як лікар хочу одне, а комп'ютер каже, що це неможливо, тому що препарати одні впливають на інші», ‒ говорить він.

У половини тих, хто отримує поживні суміші через крапельницю, виникають ускладнення ‒ це міжнародна статистика. Найбільша загроза для Сенцова ‒ сепсис через катетер і нестерильні умови утримання.

«Без крапельниць він би вже помер»

Федеральна служба виконання покарань Росії ніколи не визнає, що не надала належну медичну допомогу, стверджує юрист російського фонду «На захист прав ув'язнених» Надія Раднаєва. За 11 років роботи вона не чула про жоден випадок притягнення тюремних лікарів до кримінальної відповідальності в Росії.

«У нас, як правило, завжди на руках дві відповіді прямо протилежні. Відповідь з ФСВП про те, що все добре, та відповідь з Росздравнагляду про те, що виявлені грубі порушення закону», ‒ зауважує Надія Раднаєва.

Сестра Олега Сенцова Наталя Каплан, якій вдалося відвідати брата вперше за чотири роки, каже, що за час голодування він схуд на 15 кілограмів. За її словами, Сенцов засмучений тим, що увага ЗМІ та світової громадськості прикута тільки до нього, а він хоче, щоб більше писали й говорили про інших політичних в'язнів Кремля.

Він не зупиниться, це сто відсотків, але й помирати він не має наміру

«Він прекрасно розуміє, що без крапельниць він би вже помер. Примусове годування поки не застосовувалося, хоча все ще погрози такі йдуть... Він не зупиниться, це сто відсотків, але й помирати він не має наміру. Тобто ось він бореться навіть зараз. Він у досить бадьорому настрої... Він дуже вдячний людям, які влаштовують ці акції, ставлять запитання, він чудово розуміє, що без цих людей достукатися до політиків неможливо», ‒ ділиться Наталя Каплан.

Активісти в Україні та в усьому світі продовжують вимагати від влади Росії та президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції відбуваються в різних країнах і на різних континентах під загальним гаслом #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

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