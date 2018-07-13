Адвокат підтвердила, що мати Сенцова просить Путіна помилувати сина

Російський адвокат Ольга Дінзе підтверджує, що мати українського режисера Олега Сенцова, що голодує в російській колонії, написала листа російському президентові Володимиру Путіну з проханням помилувати сина.

13 липня лист Людмили Сенцової опублікувала російська радіостанція «Ехо Москви».

«Мені відомо про лист матері. Вона, дійсно, попросила помилувати Олега Сенцова, оскільки їй точно відомо, що сам Олег ніколи не звернеться з подібною заявою до влади Росії», – повідомила Дінзе проектові радіо Свобода Крим.Реалії.

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Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, які перебувають в російських в’язницях. Акції на його підтримку відбувають в Україні і світі.

13 липня у Сенцова – день народження Сенцова, йому виповнюється 42 роки. 61 день він голодує у російській колонії «Білий ведмідь» міста Лабитнангі за полярним колом.

Про помилування українця у російського президента Володимира Путіна 25 червня попросив генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Яґланд, а також діячі російського мистецтва. Сам Сенцов відмовився просити Путіна про помилування.

За даними правозахисників, усього в Росії і Криму утримують близько 70 українських політв'язнів.

Крім Сенцова, голодування на знак протесту проти переслідування оголосили ув'язнений в анексованому Росією Криму Володимир Балух, член Кримської контактної групи з прав людини з Ялти Емір-Усеїн Куку, засуджений у Росії українець Станіслав Клих, журналіст, автор Радіо Свобода Станіслав Асєєв, відомий під псевдонімом Станіслав Васін, утримуваний у полоні бойовиків у Донецьку.