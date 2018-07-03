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03 Липень 2018, Київ 17:46
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Зюбіна: якщо Олега Сенцова не стане – це сколихне російське суспільство (відео)

Зюбіна: якщо Олега Сенцова не стане – це сколихне російське суспільство (відео)
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«Якщо, не дай Боже, Олега не стане, то це сколихне російське суспільство. Але мені не хочеться на ці терези віддавати найкращого», – заявила під час інтерв'ю для Крим.Реалії українська акторка Римма Зюбіна. Вона зазначила, що Олег Сенцов може стати поштовхом до зміни влади в Росії. При цьому вона не вірить у те, що російський президент Володимир Путін погодиться обміняти засудженого в Росії українського режисера. В інтерв'ю Радіо Свобода вона розповіла про своє листування із Сенцовим, про його силу волі і почуття гумору, а також про нову виставу за його твором.

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