«Якщо, не дай Боже, Олега не стане, то це сколихне російське суспільство. Але мені не хочеться на ці терези віддавати найкращого», – заявила під час інтерв'ю для Крим.Реалії українська акторка Римма Зюбіна. Вона зазначила, що Олег Сенцов може стати поштовхом до зміни влади в Росії. При цьому вона не вірить у те, що російський президент Володимир Путін погодиться обміняти засудженого в Росії українського режисера. В інтерв'ю Радіо Свобода вона розповіла про своє листування із Сенцовим, про його силу волі і почуття гумору, а також про нову виставу за його твором.