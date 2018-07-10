Сенцов виснажений, але продовжує голодування – сестра

Український режисер Олег Сенцов, який в російській колонії 14 травня оголосив голодування, живий і продовжує свій протест, заявила сестра Сенцова Наталія Каплан.

За її словами, Олег Сенцов «бореться, хоча йому це дуже важко».

«Олег Сенцов живий, продовжує голодування. Він бореться, хоча йому це дуже важко, він виснажений. Цікаво, де він бере стільки сил, відповіді у мене немає. У мене немає фото або відео Олега. Перед побаченням забирають все і змушують підписати документ, що аудіо та / або відеозйомка карається позбавленням волі», – написала Каплан на своїй сторінці в Facebook.

Сестра українського режисера Олега Сенцова Наталія 5 липня відвідала його в колонії в російському місті Лабитнангі. За її словами, Сенцов дуже постарів і схуд.

28 червня російський і український омбудсмени прибули в Лабитнангі в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, де в колонії утримують Сенцова. Денісова прибула до колонії раніше за свою російську колегу Тетяну Москалькову, але до Сенцова її не пустили.

Пізніше російський омбудсмен заявила, що зустрічалася з режисером і назвала його стан здоров’я «задовільним». Українського омбудсмена, за її словами, не пускали до Сенцова через те, що вона є громадянкою України.

14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування в колонії в Лабитнангі, вимагаючи звільнення українських політв’язнів у Росії. Після численних акцій на підтримку Сенцова в Кремлі заявили, що громадський резонанс не вплине на процедуру обміну українця на росіян.

У серпні 2015 року Олег Сенцов і Олександр Кольченко були визнані винними у справі про створення терористичного співтовариства, вчиненні та плануванні терактів на території анексованого Криму. Сенцов отримав 20 років колонії суворого режиму, Кольченко – 10 років колонії. Обидва засуджених свою провину заперечують. Правозахисники визнали їх політв’язнями.