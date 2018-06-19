Громадський резонанс не вплине на рішення суду щодо Сенцова – Кремль

Громадський резонанс не може вплинути на рішення суду щодо засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи звернення групи російських митців та публічних осіб Володимира Путіна з проханням звільнити Олега Сенцова.

«Резонанс громадський жодним чином не може вплинути на рішення суду Російської Федерації, яке набуло чинності. Це абсолютно різні виміри», – сказав Дмитро Пєсков журналістам.

Прес-секретар керівника Кремля зазначив, що Олег Сенцов повинен сам звернутися з проханням про помилування до президента Росії Володимира Путіна.

Група російських митців та публічних осіб 19 червня звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням врятувати українського режисера Олега Сенцова, який 37-й день тримає голодування, вимагаючи звільнити політв’язнів.

Під заявою підписалися 12 росіян, серед яких режисери Андрій Звягінцев, Павло Лунгін, Олександр Сокуров, Валерій Тодоровський і Олексій Учитель, а також журналісти Володимир Познер і Ксенія Собчак, акторка Чулпан Хаматова.

Український режисер Олег Сенцов голодує у російській колонії з 14 травня. Затриманого у 2014 році Сенцова російський суд засудив до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у тероризмі. Він це заперечує.