Погіршення здоров’я Сенцова – головна версія недопуску українського омбудсмена – Фесенко

Сьогодні – 36 день голодування Олега Сенцова, який вимагає звільнити українських політв'язнів із російських тюрем. Сьогодні – 10 день, як президенти Порошенко і Путін поговорили по телефону про українських в'язнів і домовилися, що найближчим часом омбудсмани відвідають українців і росіян, ув’язнених в обох країнах… Сьогодні – майже тиждень, як український омбудсман Людмила Денісова прибула до Росії, щоб відвідати Сенцова в колонії на півострові Ямал за Північним полірним колом. Однак, наразі їй так і не дозволили цього зробити. Денісова заявила про зрив домовленостей про відвідини українських в’язнів у Росії. Більше про це у програмі «Ваша Свобода» розповіла особисто Людмила Денісова. Учасник програми також: сестра Олега Сенцова Наталія Каплан, політичний експерт Володимир Фесенко та правозахисник Максим Буткевич.