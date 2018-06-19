Російські митці просять Путіна «виявити милосердя» до Сенцова

Група російських митців та публічних осіб звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням врятувати українського режисера Олега Сенцова, який 37-й день тримає голодування, вимагаючи звільнити політв’язнів.

«Людина вмирає. Ми не думаємо, що вина його настільки велика, щоб за неї давали 20 років. Він щирий і чесний у своїх переконаннях – його безстрокове голодування це доводить», – ідеться в заяві, поширеній на сайті радіостанції «Ехо Москви».

Автори просять «виявити милосердя, щоб врятувати людське життя».

Під заявою підписалися 12 росіян, серед яких режисери Андрій Звягінцев, Павло Лунгін, Олександр Сокуров, Валерій Тодоровський і Олексій Учитель, а також журналісти Володимир Познер і Ксенія Собчак, акторка Чулпан Хаматова.

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Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.