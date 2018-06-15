Сенцов не припиняв голодування – адвокат

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов не припиняв голодування, оголошеного 14 травня, заявив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Сенцова Дмитро Дінзе.

«Я перевірив інформацію: Олег не припиняв голодування. Не слухайте дезінформацію», – сказав Дінзе.

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Раніше в ефірі телеканалу «112 Україна» уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денисова, яка поїхала у російське Лабитнангі на зустріч з Сенцовим, повідомила, що російський омбудсмен Тетяна Москалькова кілька разів у розмові з нею сказала, що український режисер голодування нібито припинив. Денісову не пропустили до Сенцова.

Напередодні вона вирушила в Росію, щоб відвідати українських політв'язнів.

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Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

Активісти в Україні і у всьому світу продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Європейський парламент 14 червня ухвалив резолюцію із закликом звільнити Олега Сенцова й інших політичних в’язнів Росії.