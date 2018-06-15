Письменник Стівен Кінґ закликав не дати Сенцову померти

Відомий американський письменник Стівен Кінґ закликав світ приєднатися до вимоги звільнити ув’язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це він написав у мережі мікроблогів Twitter увечері 14 червня за часом США, коли в Україні вже настало 15 червня.

«Сьогодні перший день Чемпіонату світу з футболу і 32-й день голодування Олега Сенцова. Приєднайтесь до мене... в заклику звільнити цього українського режисера, незаконно ув’язненого в Росії. Час спливає, і він може померти за свої погляди», – написав 70-річний автор численних бестселерів.

Європарламент 14 червня схвалив резолюцію, що закликає до негайного звільнення Сенцова. Акції на його підтримку відбуваються в десятках країн світу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 15 червня повідомила, що прямує до засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.