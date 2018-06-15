38 країн світу закликали Ґутерріша обговорити з Путіним долю Сенцова

38 країн, серед яких США, Франція та Велика Британія, закликали генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша обговорити з президентом Росії Володимиром Путіним долю українського режисера Олега Сенцова та інших політичних в’язнів. Про це 15 червня повідомив посол України в ООН Володимир Єльченко.

Ситуація з Олегом Сенцовим вимагає негайного рішення, йдеться в листі. Країни, що підписали документ, вітають і підтримують «залученість ООН у подальші кроки для полегшення тяжкого становища, в якому перебувають усі незаконно затримані».

Переговори генерального секретаря ООН з президентом Росії заплановані в Москві на 20 червня. Того дгя Ґуттеріш, який є португальцем, також відвідає матч чемпіонату світу з футболу між командами Португалії та Марокко.

Європарламент 14 червня схвалив резолюцію, що закликає до негайного звільнення Сенцова. Акції на його підтримку відбуваються в десятках країн світу.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова 15 червня повідомила, що прямує до засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова.

Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочав другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Сенцова відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.