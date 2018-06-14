«Меморіал»: у Росії зараз 158 політв’язнів

Перед стартом у Росії чемпіонату світу з футболу 14 червня правозахисний центр «Меморіал» опублікував списки в’язнів, яких, на думку правозахисників, переслідують з політичних мотивів. У них числяться 158 людей: 50 внесені в загальний список політв’язнів, 108 – до списку позбавлених волі у зв’язку з реалізацією права на свободу віросповідання.

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«Уболівальники з усього світу з’їжджаються до Росії, щоб насолодитися грою улюблених команд, – йдеться в заяві центру. – Але поки вони заповнюють трибуни стадіонів, в російських в’язницях залишаються сотні політв’язнів. Це не тільки ті, до чиїх доль вже прикута увага світової громадськості, як, наприклад, український режисер Олег Сенцов або чеченський правозахисник Оюб Тітієв, але й багато інших несправедливо засуджені, про кого розповісти світові не менш важливо».

Як зазначають правозахисники, «списки свідомо неповні». У них перераховані тільки ті люди, у справах яких «Меморіалу» вдалося «зібрати і проаналізувати досить матеріалів, щоб зробити висновок про політично вмотивований і незаконний характер їх кримінального переслідування».

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При цьому за три місяці, що минули з моменту публікації попередніх списків, число політв’язнів у Росії виросло на 15.

У Росії 14 червня відкрився чемпіонат світу з футболу 2018 року. Подія відбуватиметься на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом і бойкоту з боку представників влади низки країн.

Перший матч чемпіонату на стадіоні «Лужники» в Москві відбувся між збірними Росії і Саудівської Аравії. Російська команда перемогла з рахунком 5:0.