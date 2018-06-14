Звільнити Олега Сенцова та інших політв’язнів закликала Росію місія США при ОБСЄ

Звільнити незаконно засудженого українського режисера Олега Сенцова та інших українських політичних в’язнів закликала Росію місія США при Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на засіданні Постійної ради Організації у Відні (Австрія), повідомляє американська місія при ОБСЄ на своєму сайті.

Тимчасовий повірений у справах США при ОБСЄ Гаррі Кемієн наголосив на більш як 30-денному протесті-голодуванні українського режисера Олега Сенцова.

«Росія перевела пана Сенцова з Криму до Росії, і ми закликаємо Росію негайно звільнити його та усіх інших українських політичних в’язнів, включаючи трьох інших, які також голодують з протестом: Володимира Балуха, Олександра Шумкова та Станіслава Клиха», - наголосив Кемієн та відзначив тяжке становище понад 60 українських політичних бранців, які наразі утримуються в Росії».

Представник місії США при ОБСЄ також закликав Росію і контрольованих нею бойовиків на Донбасі відвести сили від Донецької фільтрувальної станції, як це передбачено Мінським меморандумом від вересня 2014 року.

14 червня Європейський парламент закликав Росію негайно звільнити всіх українських політичних бранців, які були незаконно затримані, заарештовані і ув’язнені.

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14 червня, на відкритті фінального етапу чемпіонату світу з футболу, що проходить у Росії, президент Росії Володимир Путін заявив, що «силу гуманістичних засад футболу» потрібно використовувати для «зміцнення миру і взаєморозуміння між народами».

Президент України Петро Порошенко зауважив у Facebook, що права людини не входять у життєві інтереси Кремля.

«Україна і світ пам’ятають і борються за звільнення кожного українського політв’язня. Чемпіонат світу з футболу в Росії міг би стати хорошою можливістю для гуманітарних жестів, але, схоже, права людини не входять в життєві інтереси Кремля», – підкреслив Порошенко.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочинає другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів. Як повідомила Радіо Свобода сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Олега відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медчастині колонії, припиняти голодування не збирається.