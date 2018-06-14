14 червня біля представництва Європейського союзу в Україні відбулася акція «Бойкотуй Росію! Врятуй політв’язнів!», пристосована водночас до кількох подій. Цього дня в Європарламенті голосували за резолюцію «Щодо Росії, особливо щодо справи українського політичного в’язня Олега Сенцова». Також у Росії розпочинається Чемпіонат світу з футболу. Окрім того, 14 червня минає рівно місяць із моменту, відколи Олег Сенцов оголосив голодування. Учасники акції зобразили на асфальті Росію як велику «зону» та згадали імена та історії всіх бранців Кремля.