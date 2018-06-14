Чемпіонат світу з футболу в Росії: наслідки для України (світова преса)

У Росії 14 червня стартував Чемпіонат світу з футболу. У світовій пресі звертають увагу на низку пов’язаних із цим політичних питань. Дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council Пітер Дікінсон пояснює, що означає факт проведення Чемпіонату світу з футболу у Росії для України. На сторінках видання Financial Times є думки про те, що проведення чемпіонату саме в Росії є свідченням обмеженої дії західних санкцій. А видання The Wall Street Journal пропонує огляд геополітичних цілей російського президента Володимира Путіна під час проведення чемпіонату.

Дослідник американського аналітичного центру Atlantic Council Пітер Дікінсон пояснює, що означає проведення Чемпіонату світу з футболу у Росії для України.

Автор нагадує: коли у 2010 році Росії надали право проведення чемпіонату, мало хто міг вбачати в Москві загрозу, і тим паче передбачити початок нової Холодної війни. Та ситуація змінилася: сьогодні майже ні в кого не залишилося сумнівів, що світ переживає найсильнішу геополітичну боротьбу між Росією і Західним світом із часів розпаду Радянського Союзу – і схоже, що Росія перемагає, пише дослідник.

Росія за цей час встигла вторгнутися в Україну, кинутися на підтримку Башара Асада в Сирії, наламати дров у кіберпросторі та революційно змінити уявлення про інформаційну війну. Гібридна війна Росії кидає виклик міжнародному порядкові, заснованому на верховенстві права, але Захід й досі не впевнений, як йому реагувати.

Але є свідчення того, що міжнародне співтовариство втрачає апетит до конфронтації з Москвою. Якщо у 1980 році десятки західних країн відмовилися брати участь в Олімпійських іграх в Москві через вторгнення Росії в Афганістан, сьогодні бойкот чемпіонату серйозно не обговорювала жодна країна, і всі протести обмежилися пустим жестом дипломатичного бойкоту, зауважує автор.

«Це стає визнанням конфронтаційної політики Путіна та легітимізує весь його режим, в той же час це знущання зі всіх міжнародних зусиль, спрямованих на ізоляцію Росії», – мовиться у статті. Така «нормалізація» Росії відбувається на тлі окупації України – це може свідчити про те, що для багатьох спостерігачів війна в Україні стала новою нормою.

Важливо те, що саме очікування широкої міжнародної відповіді завжди були фактором стримування Росії від подальшого вторгнення в Україну. Але зараз, схоже, світ уже звик погоджуватися з сумною реальністю – російською військовою присутністю в Україні. «Якщо Захід готовий відправляти свої футбольні команди до Москви, доки російські танки обстрілюють українські позиції поруч за кордоном, західним лідерам може виявитися важко переконати своїх виборців, що подальша ескалація тривалого конфлікту виправдовує будь-які значні жертви з їхнього боку», – зауважує Дікінсон.

На сторінках видання Financial Times є думки про те, що проведення Чемпіонату світу з футболу в Росії є свідченням обмеженої дії західних санкцій щодо Росії.

Російський президент Володимир Путін отримав нагоду цілий місяць демонструвати світові, що спроби Заходу ізолювати його країну не спрацювали, і вона може собі дозволити ігнорувати міжнародні санкції, переконаний автор.

Росія вірить у те, що проведення футбольних змагань під час шквалу міжнародної критики є зухвалим геополітичним тріумфом. У 2010 році: коли Росія за сумнівних обставин отримала право провести чемпіонат, вона була у процесі піднесення свого міжнародного престижу. Але сьогодні її образ різко погіршився через низку питань, мовиться у статті. Та коли деякі західні політики закликали бойкотувати чемпіонат, Росія лише продовжувала стверджувати, що це Захід розпалює антиросійську змову.

Хоча й саме відвідування стадіону, побудованому олігархом, який став об’єктом міжнародних санкцій, або ж гра на цьому стадіоні не є порушенням політики санкцій, Чемпіонат світу дає Росії можливість показати, що вплив економічних санкцій є обмеженим, мовиться у статті.

У​ розділі «точка зору» видання The Wall Street Journal також є міркування щодо геополітичних цілей Путіна під час проведення чемпіонату. Але російський президент хоче не просто перетворити Москву на міжнародний геополітичний форум, він також хоче похвалитися економічним прогресом і стабільністю, які він приніс Росії після буремних 1990-х років, переконаний автор.

Цей економічний прогрес дійсно можна побачити у «чистих вулицях, бездоганних парках та відреставрованих пам’ятниках, які заповнюють центри Москви і Санкт-Петербурга». Але, як стверджують критики, такий порядок був куплений ціною політичних свобод та міжнародної ізоляції, мовиться у статті.

Все це відбувається на тлі російського військового втручання в Україну, тому більшість світових лідерів тримається далі від події. Україна, де Росія веде приховану війну ще з 2014 року, особливо гостро засуджує проведення Чемпіонату. Автор звертає увагу на те, що ув’язнений в Росії український режисер Олег Сенцов продовжує голодувати, вимагаючи звільнити десятки політичних в’язнів.

Автор також зауважує, що Росія витратила 12 мільярдів доларів на підготовку до проведення цієї спортивної події, у той час як в країні знижується реальна заробітна плата і триває стагнація економіки.