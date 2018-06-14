Спецслужби США та Британії попереджають уболівальників про небезпеки в Росії

Американські та британські спецслужби попереджають: уболівальники в Росії на чемпіонаті світу піддаються ризику того, що їхні гаджети можуть бути зламані кіберзлочницями.

Директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Іваніна заявив, що в Росії навіть хакери можуть націлюватися на людей, які вважають, що вони не важливі.

«Будь-хто, хто подорожує до Росії для участі в чемпіонаті світу, має чітко знати про ризики. Якщо ви плануєте взяти з собою мобільний телефон, ноутбук, планшет або інший електронний пристрій – не сумнівайтеся, будь-які дані на цих пристроях (особливо ваша особиста інформація) можуть бути доступними російському уряду чи кіберзлочинцеві», – заявив директор Національного центру контррозвідки та безпеки США Вільям Іваніна.

Він радить залишити вдома всі пристрої, без яких гості Росії можуть обійтися. На тих пристроях, які вони все ж візьмуть із собою, Іваніна радить зняти акумулятор, коли пристрій не використовується.

«Бізнесмени та урядові чиновники ризикують найбільше, але не вважайте, що ви занадто незначна мета (для атаки – ред.)», – додав представник контррозвідки.

Reuters також цитує іншого анонімного офіційного представника США, який заявив, що британські спецслужби видають схожі попередження для британських громадян та англійської футбольної команди, яка боротиметься за Кубок світу.

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У Росії 14 червня відкривається чемпіонат світу з футболу 2018 року. Подія відбуватиметься на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Представники влади низки країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.

46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори і спроби послабити й розділити ЄС.

Активісти в Україні і світі вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців, зокрема українського режисера Олега Сенцова, який місяць голодує в російській колонії. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.