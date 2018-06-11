Кому війна, кому – футбол: чому 6 тисяч українських уболівальників їдуть до Росії

Близько шести тисяч українців поїдуть до Росії на фінал Чемпіонату світу з футболу – таку статистику наводить ФІФА. І українське МЗС, і експерти, і частина депутатів говорять про ризики для безпеки уболівальників і навіть про можливість їхнього арешту в Росії. Але ті, хто вирішив їхати, особливих загроз для себе не бачать, або ж говорять, що паралельно з футболом їх змушують їхати до Росії нагальніші питання. Утім, переважна більшість українських уболівальників, опитаних Радіо Свобода, не планує поїздки на фінал до Росії і переконані, що це було б ризиковано.

Киянин Костянтин – один із тих, хто взяв квитки до Росії на фінал чемпіонату світу з футболу. Але його мета – не вболівати самому, а супроводжувати групу західних туристів, пояснив Костянтин Радіо Свобода. За його словами, він усвідомлює всі ризики перебування в державі, яка веде неоголошену війну проти України.

На сам матч не йду принципово – не підтримую ідею проведення чемпіонату в країні-агресорі. Ризик є, зважаючи на методи спецслужб Росії «пришивати» вину та мотиви невинним

«Маю завдання доставити і забрати групу іноземних туристів на матч, на замовлення бюро подорожей. На сам матч не йду принципово – не підтримую ідею проведення чемпіонату в країні-агресорі. Перед поїздкою хвилююся. Причин кілька: крім того, що то країна-агресор, я не знаю, як сприймуть мій виїзд знайомі. Стараюся не афішувати, що їду саме до Росії, – признається Костянтин. – Поїхати вирішив тому, що в останній момент шукали іншого опікуна для групи, замовник – фірма, з Росією не пов’язана. Та й гроші непогані пропонують. Частково таки цікаво побачити Москву. Думаю, ризик є, зважаючи на методи спецслужб Росії «пришивати» вину та мотиви невинним. Наше МЗС, вважаю, робить правильно, що просить не їхати на чемпіонат».

Він додає, що сам особисто не розуміє тих українців, які нині їдуть до Росії саме дивитися футбол. Сам Костянтин більшість свого «футбольного» заробітку планує витратити на благодійність, а саме – на допомогу потерпілим від війни.

Валерій (ім’я змінене – ред.), уболівальник з Одеси, стверджує, що не може пропустити фінал Чемпіонату світу. Ризиків для себе під час перебування у Росії він не бачить.

«Звичайно, я поїду. Так це ж подія яка визначна! Немає ніяких ризиків. Це ж футбольне свято», – коротко пояснює він свою позицію.

Частина українців, які мають квитки на фінал чемпіонату світу, каже, що ризик для них є не більшим, ніж коли вони, наприклад, їдуть до Росії до родичів. Утім, переважна більшість уболівальників, яких опитало Радіо Свобода, не розглядають своєї поїздки до Росії на футбол навіть теоретично.

По-перше, це країна-агресор. По-друге, немає чого вивозити гроші до країни-агресора

«Особисто я не поїду. По-перше, це країна-агресор. По-друге, немає чого вивозити гроші до країни-агресора. По-третє – для нас, громадян України, зараз небезпечно там перебувати»,– пояснює свою позицію Радіо Свобода київський уболівальник Вадим (ім’я змінене – ред.).

Є й такі, кого не можна віднести однозначно до прихильників чи супротивників поїздки на футбол до Росії. Так, Олександр, житель Києва, активно цікавиться футболом. Проте на фінал до Росії їхати не планує – каже, що дивитиметься телетрансляцію. Хоча, на його думку, їхати чи не їхати – особиста справа кожного.

«Щодо того, чи їхати, кожен вирішить сам. Я особисто не маю жодного бажання, незважаючи на те, що люблю футбол. Я б не зміг сидіти на трибуні й чути поруч все оте, про що читаєш у новинах. Щодо перегляду: не бачу жодних проблем із совістю чи мораллю, щоб дивитися матчі по телебаченню. Бо це аж ніяк не стосується політики, там футбол на полі показують, а не щось поза ним… Щодо небезпеки, скажу так: свиня грязюку знайде. А якщо ви нормальна людина, то вам навряд чи щось загрожуватиме. Не враховуючи ефемерного поняття тієї самої совісті, яке, знову ж, у кожного своє, і, бува, не завжди присутнє», – резюмує Олександр.

В українському сегменті соцмереж користувачі здебільшого критикують або ж кепкують із тих, хто вирушає на футбол до Росії.

На футбол до Росії їдуть ті, хто не є лояльним до України, або ставить своє задоволення вище від суспільного блага – експерти

Загалом квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбудеться в Росії, придбали близько 6 тисяч українців.

Тим часом українське МЗС оприлюднило роз’яснення для уболівальників, в якому закликало українців утриматися від поїздки до Росії, зокрема і на фінал Чемпіонату світу з футболу. Тим же, хто їде вимушено, українські дипломати радять мати при собі номери гарячих ліній посольства й консульств України в Росії.

Із закликом не їхати на футбол до Росії виступила і частина народних депутатів, серед яких і перший віце-спікер Ірина Геращенко.

Сьогодні адекватна людина не поїде до Росії дивитися футбол, тому хвилюватися за тих, хто поїхав, не варто, стверджує у коментарі Радіо Свобода журналіст і відеоблогер Володимир Миленко.

Притомна людина, в якої український паспорт, не поїде в Мордор. Бо це, як мінімум, загрожує інцидентами на кшталт Павла Гриба чи Романа Сущенка

«Я вважаю, що притомна людина, людина, в якої український паспорт не тому, що так склалося, а тому що так є, не поїде в Мордор. Бо це, як мінімум, загрожує інцидентами на кшталт Павла Гриба чи Романа Сущенка. Це я вже не кажу про те, що їхати в країну, де в ХХІ столітті українці сидять у ГУЛАГівських чи пост-ГУЛАГівських таборах за те, що вони українці – це свинство», – наголошує відеоблогер.

Насправді до Росії їде дуже мала частка українських уболівальників, причому більшість із них – має сепаратистські погляди, стверджує український спортивний оглядач, засновник Національного реєстру рекордів України Валентин Щербачов.

Шість тисяч – це малий відсоток з-поміж мільйонів українських уболівальників, які хотіли б подивитися чемпіонат, але розуміють, що ми воюємо з цією країною, що Росія вбиває наших громадян

«Шість тисяч – це малий відсоток з-поміж мільйонів українських уболівальників, які хотіли б подивитися чемпіонат, але розуміють, що ми воюємо з цією країною, що Росія вбиває наших громадян. Більшість із цих 6 тисяч, на мою думку, мріють побувати в Росії, хочуть із нею законтактувати, не відірвалися від того «совка», який був, вірять, нібито в Росії все не так, як змальовують в Україні. Думаю, що це саме ті сепаратисти, які хочуть повернення радянських часів. Прикметно, що це не молодь, яка в переважній більшості не хоче туди їхати. При цьому хтось із них дійсно не розуміє всієї небезпеки. Хоча ми мали численні приклади того, що Росія кидала за ґрати безневинних людей. Не можна туди і ногою ступати будь-якому нашому громадянинові, але якщо вони цього не розуміють, то переконаються на власному гіркому досвіді», – не виключає Щербачов.

На його думку, перейматися долями таких уболівальників не варто: якщо вони навіть добровільно залишаться в Росії, Україна нічого не втратить, пояснює спортивний оглядач.

Поїздка шести тисяч українців на футбол до Росії свідчить, що є певна частина суспільства, яка не хоче розуміти, що відбувається, або ж не має проукраїнської позиції, стверджує політолог Олександр Палій.

Це люди, які не є лояльними до держави, які своє задоволення поставили вище від суспільного блага

«Це люди, які не є лояльними до держави, які своє задоволення поставили вище від суспільного блага. Назагал нічого дивного немає, враховуючи, як ще донедавна виховувалося українське суспільство. Але ми бачимо дуже хорошу тенденцію: щороку дедалі менше українців відвідують Росію та окуповані нею території, зокрема, впав потік українських туристів до Криму. Їздять переважно ті, хто має родичів», – зазначає аналітик.

Українські футбольні фани в Росії можуть перетворитися на заручників, прогнозує Олександр Палій.

Росія цілком може ризикнути і брати цих людей у заручники, заарештувати і зробити винними у вигаданих терористичних акціях

«Росія цілком може ризикнути і брати цих людей у заручники, заарештувати і зробити винними у вигаданих терористичних акціях, або в організованих самими ж російськими спецслужбами. Донедавна ми вважали, що Росія не наважиться брати в заручники журналістів, доки не потрапив до в’язниці Роман Сущенко. Чому Росія, яка захоплює у заручники журналістів, не може захопити вболівальників?» – каже політолог.

Загалом квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який відбудеться в Росії, придбали близько 6 тисяч українців, повідомляють у ФІФА. При цьому в організації не уточнюють, з яких конкретно регіонів України купувалися квитки. Ще в середині травня йшлося про 5,2 тисячі квитків.

При цьому від своїх квитків відмовилася Федерація футболу України. Також вона не буде акредитувати журналістів на висвітлення Чемпіонату світу у Росії, мовиться в офіційному повідомленні прес-служби ФФУ. Федерація повідомляє також, що про своє рішення не викуповувати квитків за своєю квотою вона повідомила ФІФА ще 26 січня.

Для порівняння, третину з більш ніж 2,4 мільйона квитків на фінал чемпіонату світу викупили самі ж росіяни, повідомляє ФІФА. Громадяни США придбали 89 тисяч квитків, громадяни Німеччини – майже 63 тисячі, представники країн Латинської Америки – загалом понад 230 тисяч квитків.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

США закликали Росію негайно звільнити всіх українських політв’язнів

Президент Європейської ради на саміті G7 закликав звільнити Сенцова

Українці повинні повністю бойкотувати ЧС-2018 – Єрмоленко про війну з Росією

Відчай ситуації в тому, що Олег Сенцов пішов на самогубство – дисидент Мирослав Маринович

Особистий ворог Путіна і сценарії з-за ґрат. Що передбачив Олег Сенцов у своїй п’єсі?