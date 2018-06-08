США закликали Росію негайно звільнити всіх українських політв’язнів

Державний департамент США закликав негайно звільнити всіх українських політв’язнів, які утримуються в Росії. Про це в мережі Twitter 8 червня заявила речниця Держдепартаменту Гізер Науерт.

«Сполучені Штати закликають негайно звільнити українського журналіста Романа Сущенка і всіх українських політв’язнів, утримуваних Росією. Свободу Сущенку та Сенцову», – написала Науерт.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в’язницях. Як заявив 4 червня адвокат українця Дмитро Дінзе, лікарі, які спостерігають за станом українського в’язня Олега Сенцова, очікують до 30-го дня його голодування негативної реакції, яка вимагатиме їхнього втручання, і тоді можуть почати примусове годування ув’язненого зондом через ніс.

Докладніше про це: Amnesty International: Росія має звільнити Сенцова

4 червня суд у Москві засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років в’язниці.

Сущенка, який із 2002 року був кореспондентом агентства «Укрінформ» у Франції, затримали у Москві співробітники ФСБ Росії 2 жовтня 2016 року. За версією російських спецслужб, він є кадровим «співробітником української військової розвідки» і полковником. ФСБ стверджує, що Сущенко збирав відомості про російське військо.

За версією самого журналіста, в Москву він приїхав у відпустку, щоб відвідати родичів. Головне розвідувальне управління України також спростувало інформацію, про те, що Сущенко співпрацював із військовою розвідкою України.

Активісти в Україні і світі продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.