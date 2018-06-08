У день відкриття саміту G7 у світі проводять глобальну акцію  #SaveOlegSentsov

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає звільнити українського режисера Олега Сенцова, якого Росія незаконно утримує за ґратами. Про це заявив генеральний секретар організації Саліл Шетті. А організатори глобальної акції #SaveOlegSentsov закликають усіх небайдужих приєднатися до онлайн-акції 8 і 9 червня і написати в коментарях на сторінках лідерів «Групи семи» (G7) заклики чинити тиск на Кремль, щоб домогтися звільнення Олега Сенцова та інших українських політв’язнів.

Організатори онлайн-акції переконані, що питання про заручників Кремля має бути одним із ключових на саміті G7, що відкривається у п’ятницю, 8 червня, у Мальбе (Квебек, Канада).

Олег Сенцов голодує вже 26-й день. «Приділіть його звільненню хоча б 26 секунд!» – закликають організатори глобальної акції.

Сьогодні ми починаємо другий етап нашої глобальної кампанії #SaveOlegSentsov та закликаємо небайдужих людей долучитися до онлайн-акції 8-9 червня

Ми переконані, що звільнення Олега Сенцова та всіх 70 заручників Кремля має бути одним із ключових питань саміту. Спільними зусиллями ми зможемо цього досягти!

Організатори акції публікують різними мовами (українською, російською, англійською) правила, за якими кожен охочий може долучитися до глобальної кампанії у соціальних мережах – Facebook та Twitter, а також надають адреси публічних профілів лідерів «Групи семи» у цих соцмережах.

Основний заклик – діяти невідкладно, допомогти звільненню українських політв’язнів, число яких сягає 70 у Росії, допомогти врятувати Олега Сенцова, життю якого загрожує небезпека.

Я прошу лідерів продемонструвати їхню підтримку Сенцову. Наша солідарність може врятувати йому життя

Напередодні саміту президент Європейської ради Дональд Туск звернувся до лідерів «Групи семи» з проханням про підтримку українського режисера Олега Сенцова.

На прес-конференції у Шарлевуа напередодні саміту G7, яка транслювалася по супутниковому телебаченню Єврокомісії, він заявив: «Я хотів би виступити з важливим закликом щодо Олега Сенцова, українського режисера, який брав участь у Євромайдані в Києві і який протистояв анексії Криму Росією».

«Я прошу лідерів продемонструвати їхню підтримку Олегу Сенцову. Наша солідарність може врятувати йому життя», – наголосив голова Європейської ради.

У день відкриття саміту «Групи семи» газета The Washington Post опублікувала у редакційній статті попередження про небезпеку, яка загрожує життю українського режисера.

«Якщо голодування триватиме й далі, Олег Сенцов може померти під час Чемпіонату світу з футболу, який невдовзі розпочнеться в Росії. Режим Володимира Путіна необхідно присоромити, щоб Сенцова звільнили до того, як станеться така трагедія», – мовиться у статті.

«Держави, які цього літа відправлять до Росії на Чемпіонат світу свої збірні і уболівальників, лише додадуть Путіну престижу, всупереч цій історії і попри те, що в минулому його режим давав допінг своїм спортсменам. Політичні лідери світу повинні, щонайменше, наполягати на тому, щоб Путін звільнив Сенцова та інших українських в’язнів», – пише The Washington Post.

Від початку червня акції на підтримку Олега Сенцова пройшли по всьому світу.

Вирушаючи у п’ятницю до Канади, президент США Дональд Трамп висловився за те, щоб Росія також була представлена на саміті «Групи семи» промислово розвинутих країн світу. Перед відльотом він заявив: «Росія повинна бути на зустрічі, має бути її частиною».

Однак проти такої ідеї вже висловилися інші лідери країн G7.

Наразі незрозуміло, чи мав на увазі Трамп повернення до формату «Групи восьми», який існував до анексії Росією українського Криму і «замороження» її членства в організації, чи надання Росії статусу спостерігача.

До 2014 року Росія брала участь у самітах разом зі США, Великою Британією, Німеччиною, Францією, Італією, Японією і Канадою. Організація тоді називалася «Групою восьми». Членство Росії було припинене після окупації нею Криму.

На зустрічі в Канаді, як очікується, лідери G7 обговорюватимуть п’ять головних тем, які вважає пріоритетом Канада, що головує в організації цього року. Серед них – економічне зростання, зміна технологічного устрою, гендерна рівність, боротьба зі змінами клімату і «побудова більш мирного і безпечного світу». У рамках останньої теми, як очікується, будуть обговорюватися і дії Росії в Україні і Сирії.