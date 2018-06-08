МЗС Канади закликає Росію звільнити Сенцова

Міністерство закордонних справ Канади закликає Москву звільнити засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, заявила голова канадського МЗС Христя Фріланд у Twitter.

«Канада дуже стурбована станом українського режисера Олега Сенцова, який зараз перебуває у в'язниці та голодує, намагаючись заперечувати несправедливе ставлення Росії до українських політичних в'язнів. Ми вимагаємо від Росіії звільнити його», – написала Фріланд.

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в’язницях. Як заявив 4 червня адвокат українця Дмитро Дінзе, лікарі, які спостерігають за станом українського в’язня Олега Сенцова, очікують до 30-го дня його голодування негативної реакції, яка вимагатиме їхнього втручання, і тоді можуть почати примусове годування ув’язненого зондом через ніс.

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Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.