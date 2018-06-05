Климент про зрив зустрічі з Сенцовим: його обдурили, назвавши мене «попом із Москви»

Кримський архієпископ УПЦ КП Климент не зміг зустрітися з українським режисером Олегом Сенцовим, який тримає голодування в російській колонії, тому що адміністрація колонії «ввела в оману» засудженого, представивши йому священика, як «попа з Москви». Про це Климент розповів кореспонденту Радіо Свобода.

«Олега ввели в оману. До нього зайшли і сказали: «До тебе приїхали двоє: друг Аскольд (російський режисер Аскольд Куров – ред.) і піп із Москви. Ти з ким зустрітися хочеш?». Олег вибрав Аскольда. Цією заявою намагалися вчора спекулювати, а йому просто поставили вибір», – пояснив Климент.

За його словами, Сенцов – «високодуховна людина», а інформація про те, що він нібито є атеїстом – спекуляція.

«Нехай припиняться спекуляції на тему, що він атеїст, хай не топчуть душу людини, ніхто не може зрозуміти, що в душі людини, коли вона бореться», – сказав Климент.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, 5 червня адвокат Дмитро Дінзе ще раз побачиться з Сенцовим, а архієпископ Климент повертається до Криму.

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Напередодні Сенцов зустрівся зі своїм адвокатом і російським режисером Аскольдом Куровим, автором фільму «Процес» про справу Сенцова. Разом з архієпископом Климентом вони приїхали в колонію, де утримують українського режисера, в російському Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Росії).

За словами адвоката, співробітники колонії спочатку дали зрозуміти Сенцову, що він може зустрітися або з режисером Куровим, або з архієпископом Климентом. Хто такий Климент, Сенцов не знав, і відмовився від зустрічі з ним.

Пізніше Олег Сенцов написав згоду на зустріч з Климентом з формулюванням: «несподівано виникла необхідність у сповіді».

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

Активісти в Україні і світі продовжують вимагати від Росії звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять у різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Сенцов і Кольченко були затримані представниками російських спецслужб в анексованому Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв'язнів.