Сенцов хоче сповідатися на зустрічі з архієпископом Климентом – заява

Ув’язнений у Росії український режисер Олег Сенцов погодився на зустріч із кримським архієпископом УПЦ КП Климентом, тому що захотів сповідатися. Про це йдеться в заяві Сенцова, адресованій начальнику колонії, копію якої наводить у Facebook журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк.

«Сьогоднішню мою заяву про відмову від побачення з ним (священиком Климентом – ред.), написану раніше, прошу вважати недійсною, оскільки був неправильно інформований про правила побачень зі священиком», – ідеться в документі.

«Сенцов спочатку відмовився від зустрічі з архієпископом Сімферопольським і Кримським Климентом, який прилетів до нього в колонію Лабитнангі разом з адвокатом і режисером Аскольдом Куровим, але пізніше через адвоката Дмитра Дінзе передав заяву на ім'я начальника колонії про те, що у нього «несподівано виникла необхідність сповідатися». Наскільки я розумію і сподіваюся, з таким формулюванням відвідування його Климентом не зменшить кількості дозволених йому за законом побачень. Олег ввічливий», – написав Наумлюк.

Сестра режисера Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила 4 червня, що український режисер погодився на зустріч з кримським архієпископом УПЦ КП Климентом, який спеціально для цієї зустрічі прибув на північ Росії. Раніше, за її словами, Олег відмовився від такої зустрічі.

Архієпископ Сімферопольский і Кримський Климент поїхав до засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, проінформувала прес-служба Української православної церкви Київського патріархату.

Згідно з повідомленням, 1 червня глава УПЦ КП Філарет підписав лист до начальника колонії «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі у Росії з проханням надати Клименту можливість відвідати Сенцова «для виконання пастирських обов’язків».

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських в'язницях.

Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

Окрім того, в анексованому Росією Криму продовжує оголошене у березні голодування український активіст Володимир Балух. Його громадським захисником є архієпископ Климент, саме він переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай із медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом зі ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі в Росії затримано або ув’язнено з політичних мотивів 64 українці.