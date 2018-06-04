Сенцов відмовився зустрітися з архієпископом Климентом – сестра в’язня

Сестра режисера Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила 4 червня, що український в’язень відмовився зустрітися з кримським архієпископом УПЦ КП Климентом, який спеціально для цієї зустрічі прибув на північ Росії.

«Немає слів... до Олега в Лабитнангі приїхав архієпископ Климент. Так, він багато робить, в тому числі для політв'язнів... Але… ми домовлялися, що перед приїздом я запитаю у Олега, чи хоче він цієї зустрічі. Все-таки Олег не є прихильником релігії, причому будь-якої», – відзначила Каплан.

«Я розумію, що Климент (робив це – ред.) із добрих спонукань. Але, люди добрі світлі православні, ви хоч розумієте, що не всі поділяють вашу думку, ви визнаєте існування іншої точки зору чи атеїсти це не люди?», – додала сестра Сенцова.

Раніше архієпископ Сімферопольский і Кримський Климент поїхав до засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова, проінформувала прес-служба Української православної церкви Київського патріархату.

Згідно з повідомленням, 1 червня глава УПЦ КП Філарет підписав лист до начальника колонії «Білий ведмідь» у місті Лабитнангі у Росії з проханням надати Клименту можливість відвідати Сенцова «для виконання пастирських обов’язків».

14 травня Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях.

Пізніше до нього долучились Олександр Кольченко та Олександр Шумков.

Окрім того, в анексованому Росією Криму продовжує оголошене у березні голодування український активіст Володимир Балух. Його громадським захисником є архієпископ Климент, саме він переконав Балуха вживати мінімальний набір продуктів (дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і чай із медом), який підтримує «балансування на нульовій позначці».

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі у Росії затримано або ув’язнено із політичних мотивів 64 українці.