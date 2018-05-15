Засуджений у Криму Балух розповів про «балансування на нульовій позначці»

Засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух написав листа до українців, у якому розповів про своє голодування, що триває понад 55 днів. Копію його звернення опублікувала Кримська правозахисна група 15 травня.

Він зазначив, що на 25-й день голодування після після консультації з його громадським захисником архієпископом Климентом схвалив рішення перейти на інший режим протесту, щоб «максимально виключити ймовірність насильницького годування».

«З того дня я щодня вживаю дві склянки вівсяного киселю, 50-70 грамів сухарів із чорного хліба і п'ю чай з медом. Тільки Богу відомо, скільки ще триватиме це балансування на нульовій позначці, але зараз до інших методів викриття сутності процесів, що відбуваються в окупованому Московією українському Криму, я не маю доступу», – пише Балух.

Він додав, що жодного разу не вживав тюремної «баланди» і не зробить цього добровільно за жодних обставин.

За словами Балуха, 19 березня він прийняв рішення про голодування, щоб висловити своє «особисте презирство до окупаційного режиму та їхніх жалюгідних потуг».

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Суд у Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Нову справу проти засудженого Володимира Балуха порушили через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня 2018 року підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд обрав для Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.

МЗС України і США наполягають на звільненні російською владою українського активіста Володимира Балуха.