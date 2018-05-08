Балуху, який голодує, погрожують розправою в СІЗО – правозахисник

Співробітники сімферопольського СІЗО погрожують розправою засудженому в анексованому Криму українському активісту Володимирові Балуху, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії експерт Кримської правозахисної групи Володимир Чекригін.

«Нам відомо, що охорона СІЗО періодично погрожує розправою Балуху за його дії. Вони кажуть йому, що він, рано чи пізно, буде покараний за волелюбність. Зараз до нього приходять з обшуками в нічний або ранковий час. Проводити обшуки можна, але в певні години або в екстрених випадках. Таким чином вони не дають йому відпочити», – сказав Чекригін.

Співробітники СІЗО ситуацію наразі не коментували.

Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Інша справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.