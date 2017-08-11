Правозахисники: адвокат подав скаргу на начальника ізолятора через застосування сили до Балуха

Адвокат українського активіста Володимира Балуха, засудженого в анексованому Криму, подав скаргу на дії начальника ІТТ в селі Роздольне Валерія Ткаченка за застосування сили до ув’язненого. Про це 11 серпня повідомляє «Кримська правозахисна група».

«Він намагався провести незаконні дії щодо Володимира, а саме вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою. Все це зафіксовано на відео в ІТТ», – повідомив захисник українця.

Адвокат подав заяви про протиправні дії начальника ІТТ в російську поліцію. За його інформацією, в цілому всі інші співробітники ІТТ намагаються дотримуватися норм закону, а начальник ІТТ дозволяє собі хамство і порушення законів.

В адміністрації ІТТ, а також в підконтрольному Кремлю МВС Криму ситуацію поки не коментували.

У квітні українець Володимир Балух заявляв про дискримінацію за етнічною ознакою з боку начальника ІТТ в Роздольному. Попередні заяви про його протиправні дії були проігноровані місцевою поліцією. Захист має серйозні побоювання, що новий факт правопорушень також залишиться безкарним, відзначають правозахисники.

Роздольненський суд анексованого Криму 4 серпня виніс вирок українському активісту Володимиру Балуху – 3 роки і 7 місяців колонії загального режиму, а також штраф у розмірі 10 тисяч рублів, визнавши його винним у зберіганні боєприпасів.

Після цього Міністерство закордонних справ України заявило, що вимагає від російської сторони негайно скасувати згадане «антигуманне і безпідставне» судове рішення. А українська прокуратура Криму заявила, що збирає докази фабрикування справи Володимира Балуха.

ФСБ затримала Балуха вранці 8 грудня 2016 року. За повідомленням його дружини, співробітники російської ФСБ з’явилися з обшуками в село Серебрянка Роздольненського району анексованого Криму. Обшуки проводилися протягом чотирьох годин у будинках Балуха і його матері. Співробітники ФСБ заявили, що на горищі будинку, де живе Володимир Балух, виявили 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Захист Балуха і правозахисники, в свою чергу, стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через розміщену на стіні табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18» і прапор України, який був на подвір’ї його будинку.