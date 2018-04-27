Адвокати Балуха оскаржать недопуск до нього громадського захисника

Адвокати українського активіста Володимира Балуха, засудженого в анексованому Росією Криму, мають намір оскаржити недопуск до нього архієпископа Климента, який є його громадським захисником. Про це Радіо Свобода 27 квітня повідомила його адвокат Ольга Дінзе.

«Наскільки мені відомо, його відвідав третій адвокат два тижні тому – голодування він продовжував, нічого не відміняв ... Владику Климента до Балуха не пускають на підставах, не передбачених законом. У зв’язку з цим я попросила його в письмовому вигляді направити заяву. Якщо нам у письмовому вигляді начальник СІЗО відмовить у відвідуванні захисника, разом з адвокатом Балуха, відповідно, ми будемо оскаржувати дане рішення», – зазначила вона в ефірі Радіо Крим.Реалії.

23 квітня Климента двічі не пустили в сімферопольське СІЗО до українського активіста, який продовжує голодування, оголошене 19 березня на знак протесту проти вироку. 25 квітня сайт Ради з прав людини при президенті Росії поширив інформацію, що Балух припинив голодування, але правозахисники і заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз це заперечили.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 000 рублів (близько 4600 гривень).

Інша справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Міністерство закордонних справ України вимагає негайно звільнити Балуха і допустити до нього українських лікарів.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.