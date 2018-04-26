Адвокат заявляє про відсутність інформації про стан Балуха

Адвокат українського активіста Володимира Балуха Ольга Дінзе заявляє, що не може отримати інформацію про стан здоров’я її підзахисного і про те, чи припиняв він голодування.

«На жаль, поки що немає ніякої інформації з цього приводу. Кримському адвокатові не вдалося відвідати Володимира через велику завантаженість СІЗО і брак вільних для спілкування кабінетів», – сказала Дінзе 26 квітня проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

За її словами, сторона захисту також має намір оскаржити рішення не пускати архієпископа УПЦ КП Климента до Балуха.

«Зараз нам необхідно отримати письмову відмову, яку ми зможемо оскаржити», – додала вона.

23 квітня Климента двічі не пустили в сімферопольське СІЗО до українського активіста.

Напередодні заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз повідомляв, що Балух продовжує голодування в кримському СІЗО, він не має наміру припиняти протест.

Раніше такі дані підтвердила і координаторка Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник.

25 квітня сайт Ради з прав людини при президенті Росії поширив інформацію про припинення голодування Балуха.

Балух оголосив безстрокове голодування 19 березня на знак протесту проти винесеного йому вироку.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним у зберіганні боєприпасів і засудив його до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 000 рублів (близько 4600 гривень).

Інша справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.

Міністерство закордонних справ України вимагає негайно звільнити Балуха і допустити до нього українських лікарів.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок. Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір'ї його будинку.