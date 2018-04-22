На зустрічі глав МЗС «Групи семи» говоритимуть про Балуха – Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про намір обговорити долю кримчанина Володимира Балуха на зустрічі з главами МЗС «Групи семи» у Канаді. Про це Клімкін написав у Twitter.

«Вже в Торонто. На зустрічі міністрів закордонних справ країн «Великої сімки» говоритиму про українців, яких незаконно утримує РФ, у тому числі про справу Володимира Балуха. Людину намагаються зламати за відкриту проукраїнську позицію», – зазначив він.

Вже більше місяця Володимир Балух продовжує оголошене 19 березня безстрокове голодування. Стан його здоров’я нині невідомий. Міністерство закордонних справ України вимагає негайно звільнити Балуха і допустити до нього українських лікарів.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко раніше повідомив, що Україну вперше запросили на зустріч міністрів закордонних справ країн «Групи семи», яка розпочнеться 22 квітня в канадському Торонто.

Він зазначив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін отримав запрошення на зустріч від своєї колеги, канадського міністра Христі Фріланд.

До складу «Групи семи» входять США, Японія, Німеччина, Канада, Італія, Франція та Велика Британія. У 2018 році у клубі головує Канада.