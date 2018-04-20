Країни «Групи семи» обговорюватимуть ситуацію з Кримом і Донбасом в Торонто – Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін повідомив про основні теми зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи семи». Зокрема, обговорюватимуть солідарність з Україною в питаннях окупованих Росією Криму і Донбасу, написав глава МЗС в Twitter.

«А тепер до Торонто – на зустріч з нашими друзями – міністрами закордонних справ «Великої сімки». Головні теми – солідарність з Україною щодо окупованих Криму та Донбасу та підтримка наших реформ», – написав Клімкін.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що Україну вперше запросили на зустріч міністрів закордонних справ країн «Групи семи», яка розпочнеться 22 квітня в канадському Торонто.

Він зазначив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін отримав запрошення на зустріч від своєї колеги, канадського міністра Христі Фріланд.

До складу «Групи семи» входять США, Японія, Німеччина, Канада, Італія, Франція та Велика Британія. У 2018 році у клубі головує Канада.