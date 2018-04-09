Україну вперше запросили на зустріч голів МЗС «Великої сімки» – посол

Україну вперше запросили на зустріч міністрів закордонних справ країн «Великої сімки», яка розпочнеться 22 квітня в канадському Торонто, повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко в коментарі «Європейській правді».

За його словами, Україна вперше в історії буде присутня на повноцінному, плановому заході країн «Великої сімки».

Він зазначив, що міністр закордонних справ України Павло Клімкін отримав запрошення на зустріч від своєї колеги, канадського міністра Христі Фріланд.

«Прийшов час серйозних, стратегічних рішень щодо України, Росії і щодо того, як розвернути світ до миру і міжнародного порядку. Ми раді, що Україна зможе приєднатися до цієї важкої, але критично необхідної розмови, і розраховуємо зробити цінний внесок у майбутні спільні рішення», – розповів посол.

До складу країн «Великої сімки» входять США, Японія, Німеччина, Канада, Італія, Франція та Велика Британія. У 2018 році у клубі головує Канада.