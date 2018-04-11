В ЮНЕСКО ухвалили рішення, яке уможливлює моніторингову місію в Криму – Клімкін

Виконавча рада ЮНЕСКО ухвалила рішення, яке уможливило розміщення моніторингової місії в анексованому Росією Криму, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

«Щойно виконрада ЮНЕСКО ухвалила важливе рішення щодо Криму. Це фактично можливість для розміщення моніторингової місії і боротьби за освітні права, науку, охорону пам'яток культури в Криму, у тому числі Ханського палацу», – написав Клімкін.

У жовтні 2017 року надзвичайний і повноважний посол України у Франції, представник України при ЮНЕСКО Олег Шамшур повідомив, що організація працює над механізмом прямого моніторингу за пам’ятками світового значення в анексованому українському Криму, який не буде суперечити принципам територіальної цілісності України.

До списку українських об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник «Херсонес Таврійський» в анексованому Криму. Також кандидатами на внесення в український список були Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.

З 2014 року моніторинг збереження музею-заповідника «Херсонес Таврійський» з боку організації не проводиться, бо вона не визнає анексію Криму Росією.

Після анексії Криму Росія заявила, що взяла під російську юрисдикцію всі об’єкти культурного та історичного значення, які розташовані на території українського Криму. В ЮНЕСКО цього не визнали. Україна наполягає на належності пам’яток українському народові і просить взяти їх під захист ЮНЕСКО.