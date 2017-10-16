В ЮНЕСКО розробляють механізм моніторингу за пам’ятками в анексованому Криму – дипломат

ЮНЕСКО працює над механізмом прямого моніторингу за пам’ятками світового значення в анексованому Криму, який не буде суперечити принципам територіальної цілісності України. Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії (проекту Радіо Свобода) повідомив надзвичайний і повноважний посол України у Франції, представник України при ЮНЕСКО Олег Шамшур.

«В ЮНЕСКО не схвалюють звіти про стан справ на об’єкті, які надає окупаційна влада. Організація продовжує активно не визнавати анексію Криму, за рахунок чого, втім, про реальний стан «Херсонеса Таврійського» ми судити не можемо. В історії ЮНЕСКО це перший подібний прецедент. Зараз експерти розробляють механізм прямого моніторингу в умовах окупації. Непрямого недостатньо. Сподіваємося, що незабаром це вдасться зробити», – зазначив дипломат.

У Міністерстві закордонних справ України 11 жовтня заявили, що представники ЮНЕСКО вирішили продовжити моніторити ситуацію в анексованому Криму. Згідно з схваленим рішенням, генеральний директор ЮНЕСКО представить чергову доповідь з цього питання на 204-й сесії виконавчої ради в квітні 2018 року.

Російський міністр культури Криму Аріна Новосельська 19 вересня запросила представників ЮНЕСКО особисто побувати на півострові і «об’єктивно оцінити стан об’єктів культурного та історичного значення».

До списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО входить заповідник «Херсонес Таврійський» в анексованому Криму. Також кандидатами на внесення в список є Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале.

З 2014 року моніторинг збереження музею-заповідника «Херсонес Таврійський» з боку організації не проводиться, оскільки вона не визнає анексію Криму Росією.

Після анексії Криму Росія взяла під свою юрисдикцію всі об’єкти культурного та історичного значення, які розташовані на території Криму. Україна наполягає на приналежності пам’яток українському народу і просить взяти їх під захист ЮНЕСКО.