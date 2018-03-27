Доповідь ЮНЕСКО про погіршення ситуації в окупованому Криму заслухають у квітні – МЗС

Міністерство закордонних справу України повідомило, що з 4 до 17 квітня на черговій сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО буде розглянута доповідь гендиректора організації щодо погіршення ситуації в окупованому Криму.

«У документі наголошується на грубих порушеннях з боку окупаційної влади, зокрема у сфері захисту культурної спадщини: так званих «реставраційних роботах» на території Ханського палацу в Бахчисараї, що загрожують історичній та культурній автентичності цього об’єкта, внесеного до попереднього списку культурної спадщини ЮНЕСКО, а також проведенню усупереч нормам міжнародного права археологічних розкопок та вивезенню артефактів з території Криму», – йдеться в повідомленні МЗС.

За даними українських дипломатів, при підготовці доповіді під назвою «Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)» у ЮНЕСКО використали, серед іншого, матеріали української сторони, управління Верховного комісара ООН з прав людини, представника з питань свободи ЗМІ ОБСЄ, Amnesty International та інших.

204-та сесія Виконавчої ради ЮНЕСКО відбудеться 4-17 квітня у Парижі.

Міністерство культури України стверджує, що через проведення російською владою анексованого Криму робіт на території Бахчисарайського заповідника існує загроза руйнування головного корпусу Ханського палацу.

У липні 2016 науково-методична рада Держкомітету з охорони культурної спадщини підконтрольного Росії уряду Криму погодила проведення першочергових протиаварійних робіт на кількох історичних об'єктах півострова, зокрема, в Ханському палаці в Бахчисараї.

Ханський палац-музей в Бахчисараї – найвідоміший музей, пов'язаний з історією кримських татар, територія літньої резиденції кримських ханів Гіреїв. На території музейного комплексу розташовані палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.