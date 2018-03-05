Кримський суд відмовився прийняти позов проти «реконструкції» Ханського палацу – адвокат

Підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя відмовився прийняти позов з вимогою припинити так звану «реконструкцію» Ханського палацу, повідомив 5 березня проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Микола Полозов.

«Сьогодні прийшла відповідь з суду з ухвалою про відмову в прийнятті позовної заяви. Нібито дії ТОВ «Кірамет» жодним чином не зачіпають права і свободи, а також інтереси моєї довірительки (колишнього керівника Бахчисарайського історико-культурного заповідника Ельміри Аблялімової – ред.). Я вважаю це абсолютно цинічним посиланням: Ханська мечеть є єдиним зразком кримськотатарської палацової архітектури, а Аблялімова – кримська татарка. Незважаючи на це, російський суд відмовив у праві захищати в законний спосіб своє національне надбання», – сказав Полозов.

За словами адвоката, він має намір оскаржити це рішення в підконтрольному Кремлю Верховному суді Криму.

16 лютого в Залізничний суд Сімферополя подали позов із вимогою припинити «реконструкцію» Ханського палацу.

Полозов повідомляв, що позивачкою є колишня очільниця Бахчисарайського історико-культурного заповідника Ельміра Аблялімова, а він є її представником.

10 лютого голова Меджлісу Рефат Чубаров на засіданні виконавчого комітету Світового конгресу кримських татар в Києві розповів, що в результаті «реконструкції» Ханського палацу в Бахчисараї окремі об'єкти вже втратили свій автентичний вигляд.

Міністерство культури України стверджує, що через проведення російською владою анексованого Криму робіт на території Бахчисарайського заповідника існує загроза руйнування головного корпусу Ханського палацу.

У липні 2016 науково-методична рада Держкомітету з охорони культурної спадщини підконтрольного Росії уряду Криму погодила проведення першочергових протиаварійних робіт на кількох історичних об'єктах півострова, зокрема, в Ханському палаці в Бахчисараї.

Ханський палац-музей в Бахчисараї – найвідоміший музей, пов'язаний з історією кримських татар, територія літньої резиденції кримських ханів Гіреїв. На території музейного комплексу розташовані палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.