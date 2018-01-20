МЗС: Україна закликає ЮНЕСКО вжити заходів для збереження Ханського палацу в Бахчисараї

Україна закликає ЮНЕСКО вжити заходів для збереження Ханського палацу в анексованому Росією Криму, повідомляє Міністерство закордонних справ України.

За повідомленням, критична ситуація довкола Ханського палацу в Бахчисараї стала головною темою спеціального засідання Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, яке відбулося в Міністерстві закордонних справ 19 січня.

Учасники засідання констатували, що ситуація у галузі культури на території окупованого Росією Криму викликає «глибоке занепокоєння та обурення діями російських окупаційних властей, які фактично, проводять масовий, добре спланований наступ на унікальний мультикультуралізм на Кримському півострові».

«Про такі агресивні дії яскраво свідчать так звані «реставраційні роботи» на території пам’ятки національного значення України, невід’ємної частини культурної спадщини кримськотатарського народу – Ханського палацу в Бахчисараї, що становлять реальну загрозу знищення історичної та культурної цінності цієї пам’ятки, включеної до Попереднього списку для внесення до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО ще в 2003 році», – йдеться в повідомленні.

Колишній голова Республіканського комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Едем Дудаков, який побував на місці проведення робіт, вважає, що Ханський палац у Бахчисараї назавжди втратив шанс увійти до списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО через проведення російською владою анексованого Криму неякісних реставраційних робіт.

У листопаді 2017 року директор підконтрольного російській владі Криму музею на базі Ханського палацу Мер’єм Сейтумерова повідомила, що протиаварійні роботи ведуться на двох об’єктах палацу – головному корпусі і ханській мечеті, – і зупиняти їх не можна. Вона вважає, що експерти ЮНЕСКО можуть відвідати будову й оцінити хід реконструкції.

Ханський палац у Бахчисараї, Генуезька фортеця в Судаку, Кримська астрофізична обсерваторія, Мангуп-Кале, Ескі-Кермен і Чуфут-Кале є кандидатами на внесення до Списку об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Ханський палац-музей у Бахчисараї – найвідоміший музей, пов’язаний з історією кримських татар, територія літньої резиденції кримських ханів Гіреїв. На території музейного комплексу розташовані палац, гаремний корпус, ханський цвинтар і мечеть.