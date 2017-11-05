Мінкульт звернувся до ЮНЕСКО через незаконні роботи на Ханському палаці в окупованому Бахчисараї

Міністерство культури України заявило, що звертається до організації ООН із освіти, науки і культури через незаконні роботи на Ханському палаці в Бахчисараї в окупованому Росією Криму, які, за повідомленнями, ведуть до його пошкоджень.

Мінкультури звертається до ЮНЕСКО, а також до Міжнародного центру вивчення питань збереження та відновлення культурних цінностей (ICCROM) із проханням вчергове звернутися до Росії з вимогою неухильно дотримуватися норм міжнародного законодавства та утримуватися від протиправних дій, які завдають або можуть завдати шкоди культурній спадщині України на території Автономної Республіки Крим, мовиться в заяві.

Міністерство також направило лист до прокуратури Автономної Республіки Крим із проханням вжити заходи, спрямовані на встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності.

«Мінкультури вкрай обурене проведенням масштабних незаконних робіт на пам’ятці національного значення «Ханський палац» (охоронний № 285), який належить до Історичного середовища столиці кримських ханів у місті Бахчисарай і внесений до Попереднього списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 2013 році, про які Міністерству культури України стало відомо з повідомлень у відкритих джерелах», – мовиться в заяві.

«Мінкультури вкотре закликає країну-агресора негайно припинити порушення норм міжнародного права та законів України і наголошує, що на період незаконної окупації частини суверенної території України саме Росія як країна-окупант несе повну відповідальність за збереження об’єктів культурної спадщини та культурних цінностей на цій території», – заявили в Києві.

«Проведення робіт на пам’ятці національного значення «Ханський палац» є беззаперечним доказом грубого порушення Росією норм міжнародного законодавства, що несе пряму загрозу збереженню культурної спадщини України», – наголосили в міністерстві.

Мінкульт посилається на статтю у пресі, яка, у свою чергу, цитує повідомлення кримського журналіста Османа Пашаєва ще за 29 жовтня. Він написав у фейсбуці, додавши фотографії, що «окупанти знищують бахчисарайський Ханський палац». Журналіст детально описав, що роблять із палацом. Зокрема, за його словами, роботи в палаці здійснюють прості робітники, які без участі реставраторів підмальовують пошкоджені ними розписи на фасадах.

Бахчисарай був столицею Кримського ханства до його захоплення Росією 1783 року, комплекс Ханського палацу понад два з половиною століття, в 1532–1783 роках, був резиденцією кримських ханів із роду Ґераїв.