МЗС: Україна посилить тиск на Росію для звільнення кримського активіста Балуха

Міністерство закордонних справ України разом з партнерами посилять тиск на Російську Федерацію для звільнення кримського активіста Володимира Балуха, якому підконтрольний окупаційній владі «суд» призначив покарання у вигляді 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

Про це на сторінці у Twitter написала речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца.

«Стурбовані станом здоров’я політв’язня В.Балуха. Разом з партнерами будемо посилювати тиск на РФ щодо його звільнення», – написала вона.

ФСБ Росії затримала активіста 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Володимир Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

Суд в анексованому Криму визнав Балуха винним в зберіганні боєприпасів і засудив його до трьох років і п’яти місяців позбавлення волі в колонії-поселенні, а також штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4600 гривень).

Інша справа проти активіста порушена через заяви начальника ізолятора тимчасового тримання в селищі Роздольне Валерія Ткаченка, який стверджує, що Балух його побив. При цьому сам активіст і його захист заявляють, що це Ткаченко напав на нього.

19 березня підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у цій справі у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.

На знак протесту Володимир Балух оголосив безстрокове голодування.

Захист Балуха і правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України на подвір’ї його будинку.