У Криму активіст Балух вже місяць голодує в СІЗО

В анексованому Росією Криму активіст Володимир Балух продовжує голодування, яке він оголосив місяць тому, 19 березня.

Активіст, який нині перебуває в СІЗО, оголосив голодування в знак протесту проти вироку в одній з порушених проти нього справ.

Напередодні Міністерство закордонних справ України виступило з вимогою допустити українських лікарів до Володимир Балуха.

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16 квітня Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулася до російської колеги Тетяни Москалькової з проханням перевірити інформацію про те, що в камері до Володимира Балуха застосовують фізичний і психологічний тиск. Проте про стан здоров’я Балуха немає точних даних.

Архієпископ УПЦ КП Климент, який відвідував активіста в СІЗО, 13 квітня повідомив, що Володимира Балуха б’ють і чинять на нього психологічний тиск.

У серпні 2017 року проти Балуха порушили ще одну кримінальну справу. Це сталося після того, як Балух і його адвокат подали скаргу в поліцію на дії начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання Валерія Ткаченка. У відповідь Ткаченко подав скаргу на Балуха, заявивши про побиття. За інформацією захисту активіста, сам Ткаченко напав на Володимира Балуха, а саме: вдарив, ображав нецензурною лайкою, принижував за національною ознакою.

Підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд 19 березня обрав для Володимира Балуха запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 19 червня 2018 року.

ФСБ Росії затримала Володимира Балуха 8 грудня 2016 року. Співробітники ФСБ стверджували, що знайшли на горищі будинку, де живе Балух, 90 патронів і кілька тротилових шашок.

У січні 2018 року підконтрольний Кремлю Роздольненський районний суд засудив Балуха до трьох років і семи місяців колонії-поселення і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4,6 тисячі гривень).

14 березня підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок українському активісту Балуху. Суддя Тимур Сльозко виключив з обвинувачення пункт про придбання боєприпасів. У зв’язку з цим вирок скоротили на два місяці – до 3 років і 5 місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

Захист Балуха і правозахисники вважають, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію – через прапор України, який знаходився на подвір’ї його будинку.